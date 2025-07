Luca Hänni: Erster Drehtag! Doch alle schauen nur DARAUF

Der junge Musiker konnte sich seine erste große Rolle in einem Kinofilm sichern und feiert somit sein Filmdebüt. Dabei verkörpert er den Daneli in "Ewigi Liebi", eine Verfilmung des Schweizer Kultmusicals. Die Dreharbeiten haben im Juli begonnen – dafür befindet sich Luca in Trub, im Emmental der Schweiz und zeigt in seiner Instagram Story und einem Beitrag spannende Einblicke vom Set!