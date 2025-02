Schock-Entscheidung: Nikola Glumac schmeißt Kim Virginia aus der Show

Kim Virginia Hartung (29) hat sich in der Villa am Traumstrand von Thailand mehr Feinde als Freunde gemacht. Ihr bislang größter Verbündeter bei "Promis unter Palmen" ist neben Youtuberin Lisha Savage (38) auch Tattoo-Model Nikola Glumac (29). Schon in der ersten Folge gestand er seinem Kumpel Cosimo Citiolo (43), dass er sich ein bisschen in Kim verguckt habe (obwohl er in der Show auch heftig mit Melody Haase turtelt). Doch plötzlich gibt es ein Problem.