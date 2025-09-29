Schock-Szenen im „Temptation Island VIP”-Trailer!
Gleich zu Beginn offenbart der „Temptation Island VIP“-Trailer: Steht das Liebesglück von Vanessa & Aleks auf der Kippe?
Das Paar mit viel Drama-Potenzial: Aleks und Vanessa.
© RTL / Dustin Leonhard Grieß
Die sechste Staffel von „Temptation Island VIP“ steht vor der Tür – und der erste Trailer zeigt bereits, dass dieses Reise alles andere als harmlos wird. Zwischen hitzigen Nächten, emotionalen Zusammenbrüchen und verbotenen Gefühlen stechen vor allem Vanessa Nwattu (25) und Aleks Petrovic (34) hervor. Das Paar, das in Staffel drei für Aufsehen sorgte, steht erneut im Mittelpunkt eines Reality-Feuerwerks.
Erste Knallmomente: Vanessas Worte schocken Fans
Der Trailer beginnt dramatisch. Vanessas Stimme erklingt: „Wenn er nicht verlobt ist, dann bin ich auch nicht verlobt. Dann kann ich den Ring jetzt gleich ausziehen.“ Fans rätseln sofort: Droht der Beziehung zwischen Vanessa und Aleks das nächste große Drama?
Aleks gibt ebenfalls ein emotionales Statement bei einem der Lagerfeuer von sich: „Es sind ja schon emotionale Bindungen, die entstehen. Und sie lässt es zu.“ Das wirft die Frage auf, ob sich die Geschichte dieses Paares möglicherweise wiederholen könnte – nur diesmal andersherum? Immerhin hat sich Aleks in Vanessa als Verführerin vor ein paar Jahren verliebt und somit seine ehemalige Partnerin betrogen. Kann das Paar den Versuchungen widerstehen oder droht ein Beziehungscrash?
Vanessa in der neuen Rolle: Vom Flirt zur Treueprüfung
Für Vanessa ist diese Staffel ein völliger Perspektivwechsel: Neben dem Trailer verrät sie in einem Interview vor der „Temptation”-Reise, dass diese Erfahrung eine völlig neue Herausforderung für sie ist. Während sie in der Vergangenheit als Verführerin agierte, steht sie diesmal selbst in einer festen Beziehung und muss die Versuchung aushalten. Sie muss ihren Gefühlen, Loyalitäten und dem Druck der Kameras standhalten. Dieses Szenario verspricht zusätzliche Spannung, sowohl für die Zuschauer als auch für Vanessa selbst.
Heiße Nächte & knisternde Reality-Momente
Der Trailer zeigt schon jetzt, dass die Insel der Versuchung brodelt: Partys, Lap-Dances und intime Massagen lassen keinen Zweifel daran, dass die Kandidat:innen bereit sind, ihre Grenzen zu testen. Neben Vanessa und Aleks treten auch andere bekannte Trash-TV-Gesichter an – alle Infos zu den Teilnehmern findest du hier.
Der brandneue Trailer zu „Temptation Island VIP“ Staffel 6 lässt erahnen, dass den Paaren das größte Drama ihrer öffentlichen Beziehungen noch bevorsteht. Ob Geld, Eifersucht oder die neue Rollenverteilung: Die Schock-Szenen sind echtes Reality-Highlight-Potenzial!
Youtube / Temptation Island