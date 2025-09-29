Schock-Szenen im „Temptation Island VIP”-Trailer!

Für Vanessa ist diese Staffel ein völliger Perspektivwechsel: Neben dem Trailer verrät sie in einem Interview vor der „Temptation”-Reise, dass diese Erfahrung eine völlig neue Herausforderung für sie ist. Während sie in der Vergangenheit als Verführerin agierte, steht sie diesmal selbst in einer festen Beziehung und muss die Versuchung aushalten. Sie muss ihren Gefühlen, Loyalitäten und dem Druck der Kameras standhalten. Dieses Szenario verspricht zusätzliche Spannung, sowohl für die Zuschauer als auch für Vanessa selbst.