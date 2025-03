Schockierende Geburtserfahrung: Kim Gloss spricht über dramatische Komplikationen

Wie die ehemalige DSDS-Teilnehmerin berichtet, kam es während der Geburt zu einem medizinischen Notfall. "Bei der Geburt verlief eigentlich alles soweit okay, außer, dass mein Darm rausgefallen ist. Fragt mich nicht, wie das passieren kann", erklärte sie offen und schockierte damit ihre Fans. Eine derartige Komplikation ist äußerst selten und kann lebensbedrohlich sein. "Ich wurde aber leider dann in Narkose versetzt und wurde wieder 'zusammengeflickt'. Eine Stunde war ich dann noch im OP", verrät sie weiter. Für Kim Gloss war es eine Grenzerfahrung, die sie nicht so schnell vergessen wird. "Aber es verlief alles super", gibt sie abschließend Entwarnung.