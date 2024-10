Schockmoment um Elena Miras: Die ganze Wahrheit nach dem Notarzt-Einsatz

Am Tag ihres Schwächeanfalls war Elena noch ganz normal in den Morgen gestartet, hielt sich kurz darauf im Badezimmer auf, bevor sie im Sprechzimmer verschwand. Dort sollen dann emotionale Szenen stattgefunden haben, die schließlich zur gemeinsamen Entscheidung führten, dass sie die Show verlässt. Ihre seelische Verfassung und die körperlichen Anstrengungen hatten sie an ihre Grenzen gebracht.

Elena sprach zuvor offen über ihre Depression und berichtete von einer Zeit, in der sie nur noch 45 Kilogramm wog und sich wochenlang in ihrem Zimmer vergrub. "Eines Tages stehe ich auf, sehe Aylen vor mir und ich habe nichts gespürt," erinnerte sie sich an die belastende Zeit, in der sie die Beziehung zu ihrer Tochter schwer belasten konnte. Hilfe fand sie damals durch Therapiestunden.

Wie es ihr aktuell geht? Eine Antwort auf eine Anfrage der BILD blieb am Freitagabend aus. Doch die Fans dürfen hoffen, dass Elena nach der intensiven Zeit bald wieder zu Kräften kommt.