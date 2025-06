Schwangerschaftsgerüchte um Lola Weippert: Sie reagiert eindeutig

"Vielleicht kann ich aufgrund meiner unsichtbaren Krankheit gar keine Kinder bekommen – also bitte behaltet sowas im Hinterkopf, bevor ihr jemanden beglückwünscht, nur weil man eine Wölbung am Bauch sieht. Nicht jeder Bauch ist ein Babybauch", schreibt sie zu einem Foto, dass sie mit einem Food-Babybauch zeigt. "In meinem Fall kann das viele Gründe haben: ein aufgeblähter Bauch nach dem Essen, hormonelle Schwankungen, Entzündungen – oder schlichtweg der sogenannte Endo-Belly, der durch meine chronische Krankheit Endometriose ausgelöst wird."