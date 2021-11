Lola Weippert: "Ja, ich bin schwanger!"

An einem Baum am Strand räkelt sich die schöne Moderatorin mit eindeutig runder Baby-Kugel im Urlaub. Dazu schreibt sie: "[Ich bin] natürlich schwanger von meinem wunderbaren schwulen Freund Nikolas Puschmann den ich einfach mal ans andere Ufer gelockt habe! So ungeschickt, dass die Schwangerschaft jetzt schon aufgeflogen ist". Der ehemalige Prince Charming Nikolas Puschmann verbrachte nämlich vor Kurzem eine Nacht bei der Radio-Bekanntheit. Wer jetzt dachte Lola Weippert hätte die letzten Monate ihren Babybauch sehr gut versteckt gehalten täuscht. Jetzt offenbart sie nämlich - alles fake!