"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Eifersuchts-Drama!

In seiner Instagram-Story postete Ingo jetzt einen Clip, der ihn und Annika auf dem heimischen Sofa zeigt, während sie die alten Folgen "Schwiegertochter gesucht" mit ihm als Liebes-Suchenden gemeinsam nachschauen. Dass ihr Ingo es vor ihrer Beziehung wagte andere Frauen im TV zu küssen, scheint Annika ein ganz schöner Dorn im Auge zu sein. Ingo erklärt belustigt: "Wir gucken die alten 'Schwiegertochter gesucht'-Folgen. Ich habe ja in Staffel 6 mitgemacht. Und was soll ich sagen, Annika wird schon bisschen eifersüchtig." Woraufhin Annika nur den Kopf schüttelt, Ingo aber weiter nachbohrt: "Ja, ja, was hast du mir gerade erzählt?" und seine Frau antwortet: "Ich habe gesagt, mir fällt es schwer, das zu gucken, wenn du da mit anderen Weibern bist".

Ingo kann da nur lachen und schlussfolgert: "Ja, das nennt man Eifersucht". Doch er kann seiner Annika auch direkt Entwarnung geben: "Schatz, du weißt ja, du bist meine einzige Perle. [...] Ich lieb' dich doch, mein Schatz". Um Ingos "Schwiegertochter gesucht"-Flirts muss sich Annika gewiss keine Sorgen mehr machen. Immerhin arbeiten die beiden aktuell bereits an erstem gemeinsamen Nachwuchs. Wenn das mal nicht Liebes-Beweis genug ist.

