"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Trennungs-Drama! Er will sie zurück

"Ab heute gehen Annika und ich getrennte Wege. Die kommende Zeit wird nicht leicht für mich werden, aber das Leben ist nun mal kein Ponyhof", verkündete Ingo auf seinem Instagram-Kanal. Während Annika bisher schweigt, kann Ingo seine Trauer einfach nicht zurückhalten. Jetzt postet er ein gemeinsames Bild, das er mit Photoshop bearbeitet hat. Er hat sich einen weißen Bart gebastelt und Annika durchgestrichen. "Ohne Annika an meiner Seite sehe ich ganz schön alt aus...", steht in einer Sprechblase. Dazu schreibt er an seine Ex: "Ich liebe und vermisse dich, Annika."