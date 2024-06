"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: "Wir haben familiär und freundschaftlich alles hinter uns gelassen"

Im Interview mit InTouch Online verrät Ingo, wie die beiden den Tag verbracht haben: "Ich habe Annika morgens mit einem schönen Sektfrühstück im Bett geweckt. Schön romantisch eben! Wir haben gemeinsam an die letzten sechs Jahre zurückgedacht. Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Es gibt nur zwei Dinge, in den letzten sechs Jahren, wo wir festgestellt haben, dass wir alles richtig gemacht haben. 1. Wir haben geheiratet und 2. Wir haben familiär und freundschaftlich alles hinter uns gelassen, was uns nicht gutgetan hat. Siehe da: Seitdem ging es nur noch bergauf für uns. Mittags haben wir dann schöne Filme geschaut und abends haben wir dann auch schön romantisch gegessen." Wie schön!