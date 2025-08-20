Laut Ingo habe sich Annika von ihm getrennt, da sie schon seit Monaten keine Gefühle mehr für ihn gehabt haben soll. Den RTL-Star hat die plötzliche Trennung ziemlich mitgenommen, besonders, weil Annika direkt nach der Trennung einen neuen Partner hatte. "Ich gehe davon aus, dass das schon seit Monaten gelaufen ist – 100-prozentig. Das kann man mir nicht erzählen, dass das über Nacht passiert ist", erzählte er in seiner Instagram-Story.