"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo: Vergeben! Das ist zu seiner neuen Freundin bekannt
Ingo Peters ist nach der Trennung von Annika wieder glücklich vergeben – das ist zu seiner neuen Freundin bekannt.
© IMAGO / Future Image / N. Kubelka
Vor wenigen Monaten haben sich der "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters und seine Ehefrau Annika getrennt. Doch jetzt gibt's Neuigkeiten: der 34-Jährige bestätigt, dass er wieder frisch verliebt ist!
Laut Ingo habe sich Annika von ihm getrennt, da sie schon seit Monaten keine Gefühle mehr für ihn gehabt haben soll. Den RTL-Star hat die plötzliche Trennung ziemlich mitgenommen, besonders, weil Annika direkt nach der Trennung einen neuen Partner hatte. "Ich gehe davon aus, dass das schon seit Monaten gelaufen ist – 100-prozentig. Das kann man mir nicht erzählen, dass das über Nacht passiert ist", erzählte er in seiner Instagram-Story.
Doch inzwischen hat Ingo die Trennung scheinbar auch verkraftet und bestätigt, dass er wieder glücklich vergeben ist!
Ingo bestätigt neue Beziehung
Bereits wenige Wochen nach dem Ehe-Aus verkündete Ingo auf Instagram, dass er wieder offen für eine neue Liebe sei. Genau die hat er jetzt offenbar gefunden!
Während einer Instagram-Fragerunde bestätigt Ingo, wieder verliebt zu sein. Noch ist seine Herzensdame nicht in der Öffentlichkeit, doch das soll sich schon bald ändern: Ingo verkündet, dass er seine neue Freundin bei einer Fashionshow von Designer und Realitystar Eric Sindermann, die noch in diesem oder Anfang kommenden Jahres stattfinden soll, vorstellen wird.
"Da wird es bestimmt sowieso noch mal was ganz Großes geben. Das ist eventuell ein kleines großes Event, ihr Lieben", verrät Ingo und betont: "Ich bin auf jeden Fall glücklich vergeben. Eine bessere Freundin hätte man nicht finden können."
Fieser Seitenhieb an Ex Annika Peters
Doch auch wenn Ingo wieder Schmetterlinge im Bauch hat, hat er an der Trennung von Annika offenbar doch noch ein wenig zu nagen, denn einen kleinen Seitenhieb an seine Ex-Frau kann er sich nicht verkneifen: "Ich wünschte, ich hätte sie schon vor sechs Jahren kennengelernt." Autsch!