Ingo & Annika: Trennung bestätigt! Sie hat schon einen neuen Freund

Mit dieser Nachricht haben die Fans von Annika und Ingo Peters (34) nun wirklich nicht gerechnet! Eigentlich wirkten die beiden immer sehr glücklich miteinander, hatten sich zuletzt sogar gemeinsam auf ihre Abnahme-Reise begeben. Doch wie der "Schwiegertochter gesucht"-Star jetzt berichtet, hat Annika die Beziehung beendet. Sie soll sogar schon an einen neuen Mann an ihrer Seite haben! Die Sache nimmt Ingo so sehr mit, dass er seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Auf seinem Instagram-Kanal lässt er seinen Gefühlen freien Lauf ...