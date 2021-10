Seit 2013 verstärkt Sebastian Klussmann aka "Der Besserwisser" das Quiz-Team von „Gefragt – Gejagt“. Mit seinen bunten Blumenhemden und der Retro-Drahtbrille sorgt er für frischen Wind unter den alteingesessenen Herren. Zwar ist der gebürtige Berliner mit seinen 32 Jahren der jüngste Jäger in der ARD-Show, doch zugleich auch einer der erfolgreichsten. Ob Berliner Meister, Deutscher Meister im Doppel oder Europameister, der Wissensliebhaber lässt keinen noch so glorreichen Titel aus. Wenn Sebastian Klussmann gerade einmal nicht fleißig an seiner Fernsehkarriere bastelt, arbeitet er als Redner, Wissenscoach, Berater und Quiz-Autor. So erschien 2020 mit „Besserwissen mit dem Besserwisser: So trainieren Sie Ihre Allgemeinbildung“ bereits sein erstes eigenes Buch auf dem Markt. Dass der gebürtige Berliner noch weit mehr Gesichter als das des strebsamen Wissensgenies hat, bewies er spätestens im Oktober 2020 mit seinem Gast-Auftritt in der ARD-Telenovela “Sturm der Liebe“. Gleich zwei Frauen buhlten im TV um sein Herz...