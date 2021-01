Sebastian Pannek: Das passiert wirklich hinter den "Bachelor"-Kulissen

Sebastian packt aus

Während eines Spiels namens "Wahr oder falsch?" dürfen die Fans Sebastian Fragen stellen. "Ein paar bestimmte Mädels bleiben extra für die Quote lange dabei", vermutet ein User. Doch das sieht der Ex-Bachelor anders. "Das ist absolut nicht so, also weder RTL noch die Produktionsfirma oder sonst wer bestimmt, wer da weiterkommt oder wer lange dabei bleiben soll", stellt er klar. "Also wenn es bei mir so gewesen wäre, dass da jemand versucht hätte, reinzuquatschen, dann hätte ich entweder nicht unterschrieben oder ich wäre noch am Set gegangen."

Und er fügt hinzu: "Es gibt kein Drehbuch und noch nicht mal die Szenen, wenn man sich verspricht, werden nochmal neu gedreht. Das ist dann einfach drin und wird dann entweder fürs Format am Ende verwendet oder halt nicht."

Ein weiterer Fan möchte wissen, ob man als "Bachelor" mitbekommt, was sich in der Villa der Frauen abspielt. "Also man bekommt gar nichts mit, das wird strickt getrennt voneinander", erklärt Sebastian. "Es gibt natürlich Mädels, die dann versuchen, bei den Dates ein bisschen über andere abzulästern und erzählen, was in der Villa so vorgefallen ist, aber wenn man als Bachelor clever ist, dann stellt man da auf Durchzug."

Im Video erfahrt ihr 5 Fakten über den Ex-"Bachelor" Sebastian Preuss: