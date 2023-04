Sebastian Wurth: Comeback-Hammer! Der DSDS-Star ist zurück

InTouch: Deine Teilnahme bei DSDS ist nun bereits 12 Jahre her. Erinnerst du dich noch gerne an die Zeit zurück? Wenn ja, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Sebastian Wurth: Was eine verrückte Zeit! Ja, ich erinnere mich gerne zurück, weil alles so neu und aufregend war. Ich habe die Zeit mit meinen Kollegen, wie z.B. Pietro Lombardi oder Ardian Bujupi sehr genossen - das tägliche in der Villa sein, die riesen Shows...unglaublich.

Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist: Wir hatten eine Autogrammstunde im Centro Oberhausen - vor über 20.000 Menschen, die nur für uns gekommen sind. Unvergesslich.

IT: Hast du zu deinen damaligen Mitstreitern noch Kontakt?

SW: Immer mal wieder! Vor 3 Jahren gab es eine kleine Reunion, sonst schreibt man mal oder sieht sich zufällig. Viele haben auch andere Wege eingeschlagen, aber meistens krieg ich immer mit, wer was treibt.

IT: Welche Projekte stehen jetzt noch nach deinem Solo-Comeback für dich an? Worauf dürfen sich deine Fans freuen?

SW: Nach dem Comeback sind wir direkt auf Solo-Tour gegangen und haben ja nun die zweite Single veröffentlicht. Dieses Jahr wird noch viel passieren: Neue Songs, Features, sowie mehr Live-Termine. Ich hab Bock Vollgas zu geben - auf meinen Social Media Kanälen bleibt man immer up to date - ich denke da verpasst man dann nichts! :)

Auch interessant:

Welche Teilnehmer ebenfalls knapp am DSDS-Sieg vorbeischlidderten, erfährst du im Video: