Selena Gomez: Jetzt packt sie über Justin Bieber aus!

Seit der Trennung von Selena Gomez und Justin Bieber machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Selena immer noch an ihrem Ex hängen würde. Doch nun die Überraschung!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen wurde bekannt geben, dass Selena nach ihrem Zusammenbruch die Klinik verlassen hat und wieder auf dem Weg der Besserung ist. Ein Grund für ihren Zusammenbruch soll auch die Trennung von Justin gewesen sein. Die neuste Info wirft nun allerdings ein ganz neues Licht auf die Situation...

Selena Gomez: Neue Liebe nach ihrem Zusammenbruch?

Selena hing an Justin

Selena und Justin durchlebten in den vergangenen Jahren definitiv eine Menge Höhen und Tiefen. Immer wieder probierten sie, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben - ohne Erfolg. Doch nun die Wende! Wie nun berichtet wird, soll Selena ihrem Ex keine Träne mehr hinter weinen. Ganz im Gegenteil! Selena soll sogar so weit sein, dass sie Justin gänzlich aus ihrem Leben streichen möchte.

Selena will Justin nicht mehr in ihr Leben lassen

Wie nun ein "Insider" gegenüber " Life" berichtet haben soll, soll Selena in Bezug auf Justin einen radikalen Schlussstreich gezogen haben. So erklärt er: "Sie fühlt sich so, als wäre sie endlich über ihn hinweg, nachdem sie jahrelang unter einem gebrochenen Herzen litt." Ebenfalls fügt er hinzu: "Selena hat das Gefühl, es habe Jahre gebraucht, um weiterzumachen. Deshalb will sie nicht mehr zurückblicken oder an ihn erinnert werden." Ist zu hoffen, dass Selena diesen Standpunkt weiterhin beibehält.