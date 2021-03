Victoria Swarovski & Joachim Llambi: Psycho-Drama bei "Let's Dance"

Besonders Victoria muss gerade – mal wieder – so einiges ertragen. Seit sie Sylvie Meis (42) als Co-Moderatorin des Formats abgelöste, will die Kritik einfach nicht verstummen. Da half es nicht gerade, dass sie mit ihrem Styling, das sehr an ihre Vorgängerin erinnerte, den Fans zuletzt eine echte Steilvorlage für Häme und Spott lieferte. Sie sei, so der Tenor, im Grunde nur eine billige Kopie der Holländerin. "Da hättet ihr auch gleich Sylvie behalten können", hieß es da, laut "Das Neue" Oder auch ganz unverhohlen: "Holt Sylvie Meis zurück!" Man mag sich kaum vorstellen, welch eine Demütigung dieser Schritt für die Kristall-Erbin wäre …