Robert Beitsch: Freundin oder Single? So tickt der Tänzer privat

Senna Gammour ist nicht die erste weibliche Teilnehmerin, die sich für den sexy Profitänzer begeistern kann. Bereits in den vergangenen vier Staffeln der RTL-Tanzshow brachte Robert Beitsch die Liebes-Gerüchteküche immer wieder zum Brodeln. In der ersten Staffel von „Let’s Dance“ eroberte der Tänzer an der Seite von Sarah Lombardi den zweiten Platz – und ihr Herz! Auch wenn schon damals heiß spekuliert wurde, sind die beiden bis heute lediglich enge Freunde. Auch zwischen Robert Beitsch und Tanzpartnerin Jessica Paszka ging es 2018 auf dem Tanzparkett heiß her, doch dabei blieb es am Ende auch.