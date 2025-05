Serkan & Samira Yavuz: Sie zeigen sich wieder als Familie!

Serkan hat mittlerweile verstanden, dass seine eigenen toxischen Verhaltensmuster und Denkweisen dafür gesorgt haben, dass seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Umso höher rechnet er es seiner Ex an, dass sie ihn nicht komplett ignoriert. "Samira lässt mich nicht links liegen, obwohl sie es könnte. Ich tue alles dafür, meine Familie wieder zurückzugewinnen", gesteht er in seinem Podimo-Podcast "unREAL". Seine Töchter (und seine Verflossene) will er natürlich auch weiterhin in seinem Leben haben und ihnen beweisen, dass er jetzt ein neuer Mann ist. "Ich sehe sie täglich und will das beibehalten, so wie ich davor auch täglich da war als Papa", so Serkan.