Serkan Yavuz "entsetzt" - neue Untreue-Details erschüttern die Fans

Serkan gesteht außerdem, dass er sich nicht aus "mangelnder Liebe" für Samira so verhalten hat. "Klingt komplett dumm, ist aber so. Ich empfinde für die Frau so viel, das kann man nicht in Worte fassen. Die Angst, Samira zu verlieren, die ich über alles auf dieser Welt liebe, hat in mir Ängste ausgelöst, die ich nie ausgesprochen habe", so der Ex-"Bachelor in Paradise"-Teilnehmer.