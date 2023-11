Serkan Yavuz: Jetzt erntet er heftigen Shitstorm

Damit nicht genug: Jetzt teilt auch noch Ex-Sommerhaus Kandidat Eric Sindermann gegen ihn aus! Er behauptet, Serkan hätte es von Anfang an darauf angelegt einen Streit anzuzetteln. "Ich glaube, man kann immer leicht auf Aleks losgehen, weil er im TV fremdgegangen ist und seine Freundin verlassen hat. Dafür ist 'Temptation Island' bekannt, dementsprechend fand ich das jetzt nicht so krass oder so schlimm, es passiert eben", so der deutsche Handballspieler. "Serkan möchte gerne Gutmensch sein und auf einen draufhauen, auf den alle draufhauen, nur weil er mal einen Fehler im TV begangen hat. Deswegen: Ich bin von Serkan jetzt auch nicht der beste Freund." Eric ist klar in seiner Meinung und damit auch nicht alleine. Es bleibt spannend, ob Serkan sich in Zukunft zu diesem Thema äußern wird.