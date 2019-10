Sex mit Frauen: Anne Wünsche legt eine überraschende Beichte ab

Reddit this

Anne Wünsche hat kein Problem damit, sich im Internet von ihrer freizügigen Seite zu zeigen. Auch pikante Sex-Fragen stören die 28-Jährige nicht. Während einer Fragerunde auf verriet sie nun sogar, dass sie durchaus an einer lesbischen Erfahrung interessiert wäre.

Anne Wünsche: Fremdgeh-Beichte!

Offen für Sex mit Frauen

Ein Follower wollte in Erfahrung bringen, ob Anne schon einmal mit einer Frau im Bett war. Ihre klare Antwort: „Noch nie probiert oder in diese Situation gekommen. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich offen für sowas." Mit dieser Antwort hätten ihre Fans wohl nicht gerechnet!

Momentan ist Anne jedoch in festen Händen. An einer offenen Beziehung hat sie kein Interesse. „Sorry, ich teile meinen Partner nicht. Allein der Gedanke, dass er erst was mit einer anderen hatte und dann zu mir kommt... nee, tut mir leid“, stellt sie klar. Und auch ihr Freund würde wohl nicht viel davon halten, wenn seine Liebste mit einer anderen Frau ins Bett hüpft…

