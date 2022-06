Shakira: So geht es ihr nach der Trennung von Mann Piqué

Den Mann in flagranti mit einer anderen Frau zu erwischen ist der Albtraum schlechthin, aber Shakira scheint den Schmerz über ihre Trennung von Piqué erst einmal vergessen zu wollen und zeigt sich nun erstmals wieder auf Social Media. Doch wer jetzt dachte, die Sängerin ist nur am Trübsal blasen, täuscht gewaltig. Die Kolumbianerin tanzt den Schmerz jetzt einfach weg und lässt am Set der Show "Dancing With Myself" mit ihren Kollegen Komikerin Liza Koshy und Sänger Nick Jonas ordentlich die Sau raus.

In ihrer Instagram Story filmt sich das Trio hinter dem Jury-Pult während sie lustige Grimassen schneiden und gemeinsam ein paar Tanz-Moves auspacken. Schön, dass sich die Sängerin nach einer solchen Enttäuschung trotzdem nicht den Spaß am Leben nehmen lässt.

