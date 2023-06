Shirin David: "The Voice of Germany"-Beben! Fliegt sie aus der Jury?

Im Netz häufen sich bereits die negativen Kommentare. Viele Fans der Show können nicht verstehen, warum Shirin David zur "The Voice of Germany"-Jury gehört:

"Shirin? Echt jetzt? Die Leute wollen doch lernen, wie man singt und nicht, wie man sich vom Manager zum Marketingpüppchen aufblasen lässt. Fand 'The Voice' immer wegen der hochwertigen Jury cool. Aber das ist ja dann DSDS 2.0. Sehr schade!"

"Nachdem ihr euch entschieden habt, Shirin David in die Jury zu packen, seid ihr mir unsympathisch geworden. Ich habe jedes Jahr 'The Voice of Germany' verfolgt und war enttäuscht von dem Zug, Shirin David in die Show aufzunehmen. (...) Ihr Verhalten wirkt aufgesetzt und unglaubwürdig, und es scheint, dass sie nach Aufmerksamkeit und Ruhm strebt, anstatt echte musikalische Talente zu fördern."

"Wie kann man Shirin eine Plattform bieten? Schämt euch!"

Wie bitter! So hat Shirin David sich ihren großen Moment nun wirklich nicht vorgestellt. Droht der Rapperin jetzt etwa das vorzeitige Jury-Aus? Immerhin ist sie vor einigen Tagen noch von einer Treppe gestürzt und hat sich heftig verletzt. In Kombination mit dem Hate im Netz dürfte sie momentan absolut keine Lust mehr darauf haben, vor der Kamera zu stehen...