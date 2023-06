The Voice of Germany: Bestätigt! Das sind die neuen Coaches

Die neuen Coaches bringen schon reichlich Castingerfahrung mit. Sowohl die Kaulitz-Zwillinge als auch Shirin David saßen in der Vergangenheit in der "DSDS"-Jury. Ronan war bereits Coach bei "The Voice" in Australien und "The Voice Kids" in England. Giovanni wurde durch die Sendung "Popstars" entdeckt. Jetzt können die Musiker ihr Wissen an die Talents bei "The Voice" weitergeben.

