Sido: Emotionale Gefühlsbeichte! So haben die Fans ihn noch nie erlebt

Sido packt aus

Sido erklärt, dass er mit seiner Musik nicht mehr provozieren muss. Stattdessen beschäftigt er sich mit Events aus seiner Vergangenheit, die ihn geprägt haben, darunter auch die schwierige Beziehung zu seinem Vater. Dieser habe ihn zwar nie als "Versager" (neuer Song auf dem Album) bezeichnet, doch: "Er hat mir das aber gezeigt, indem er abwesend war. Indem er sich an meinem Geburtstag nicht gemeldet hat. Das hieß für mich als kleinen Jungen: Ich bin es nicht mal wert, dass mein Vater mich anruft. Ich bin wertlos. Mit diesem Gedanken geht man dann durchs Leben."

Auch die Trennung von Charlotte Würdig hat ihn stark belastet. "Ich war geschieden und habe mich mit sehr vielen Frauen getroffen. Ich habe mich sexuell ausgelebt ohne Ende, und dann kamen immer mehr Drogen ins Spiel", erinnert er sich zurück. "Irgendwann ging es nur noch ums High- und Druffsein, das wurde dann sehr exzessiv."

Im Sommer 2022 hielt er es dann nicht mehr aus und begab sich in einen Entzug. "Ich hatte so einen Zwist in mir zwischen Sido und Paul", weiß er heute. "Da ist so ein 20-Jähriger in mir, der aufgehört hat zu existieren. Ich war für jeden Sido und musste immer Sido sein. Das hat mich als Privatperson sehr einsam gemacht. Ich habe mich unverstanden und ungesehen gefühlt. Das wurde dann mein Problem."

Wenn du selbst Hilfe brauchst, findest du hier eine Auswahl an Beratungsstellen:

Telefonseelsorge 0800 111 0 111 (kostenlos, rund um die Uhr) https://www.telefonseelsorge.de

Deutsche Depressionshilfe 0800 33 44 533 https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 0221 89 20 31 https://www.bzga-essstoerungen.de

