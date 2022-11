Sido: Schock-Beichte! Daran scheiterte seine Ehe wirklich

Sido rutschte zu Beginn der Corona-Pandemie in die Drogensucht ab, nahm Pillen, Liquid Ecstasy, Speed und Kokain. "Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Am Ende saß ich in der Klapse", gibt er jetzt im Interview mit "Spiegel" zu. Er verbreitete Verschwörungstheorien und betrog seine Frau. Zu viel für Charlotte! Sie warf ihren Mann raus. Es folgte die Scheidung.