Sido: Nach Drogenbeichte – Nächste Ex packt aus!

Als Georgina im November 2024 in den Wehen lag, war der Vater des Babys – Sido – nicht erreichbar. An seiner Stelle sprang ausgerechnet seine Ex-Frau Charlotte ein. Sie brachte Georgina ins Krankenhaus, blieb bei ihr im Kreißsaal und begleitete sie durch die Geburt. Und dann kam es zum wohl eindrücklichsten Moment: "Dann kam der Moment und ich dachte: Gott, es kann nicht krasser werden. Und in dem Moment kam der Oberarzt dann so: Frau Würdig, hier ist die Schere!", erinnert sich Charlotte.