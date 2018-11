Sila Sahin: Ehrliche Baby-Beichte

Vor vier Monaten wurde Sila Sahin Mutter von Söhnchen Elija. Klar, dass der kleine Wonneproppen fast immer unterwegs dabei ist. Doch genau das ist nicht so einfach, wie gedacht! Die Ex-"GZSZ"- beschwerte sich jetzt auf , dass es in der Öffentlichkeit kaum ein ruhiges Plätzchen zum Stillen gibt.

Das nervt Sila am Mama-Sein

Zu einem Foto von sich und Baby Elija schrieb sie: "Ratet mal, wo ich bin? Wenn ihr genau hinseht, werdet ihr es bestimmt erkennen. Ich sitze in einer Garderobe in einem Geschäft und bin am Stillen. Es gibt keinen Wickelraum und keinen Stillplatz. Obwohl im Laden auch Babykleidung verkauft wird, gibt es keinen Raum, wo man sich als Mama mal kurz zurückziehen kann. Ich finde es sehr schade, dass es so wenig Möglichkeiten für Mütter und Babys gibt, mal entspannt ihre Bedürfnisse zu erledigen..."

Motsi Mabuse kennt das Problem

Bei Sila Followern kommt der ehrliche Post durchwachsen an. "Danke! Genau das meine ich! Es wäre so toll, wenn es eine einfache Lösung für diese Probleme geben würde, leider geht das aber nicht", schrieb ein User. Auch Promi-Kollegin und Neu-Mama Motsi Mabuse kommentierte das Bild: "Manchmal ist es so schlimm, dass du tatsächlich dafür ins Auto gehen musst. Das ist so ein Riesenstress! Es ist eine Schande!" Andere User finden Silas Sorgen jedoch übertrieben: "Oh mein Gott, wie haben nur die Frauen das vor 20 Jahren gemacht? Mal erfinderisch sein und nicht immer nur jammern und meckern", schrieb ein Fan.