Sila Sahin: Eine Tochter - Die Schauspielerin lüftet ihr süßes Geheimnis

Sila Sahin lebt den Familien-Traum! Doch zwischen dem Mama-Sein von zwei kleinen Jungs und ihrem Job als Schauspielerin wird die Luft zum Atem manchmal ganz schön knapp. "Ich brauche dringend zwischendurch mal eine Pause! Und ja, das Mama-Sein ist wirklich der härteste Job, den ich jemals hatte! Man kann nichts wirklich planen: Jeder Tag ist komplett anders. Es ist wie eine Münze zu werfen. Ich weiß auch nie, ob ich wirklich auf die Veranstaltungen gehen kann, zu denen ich eingeladen werde. Ständig ist jemand krank, braucht meine Aufmerksamkeit oder, oder, oder", gesteht sie ganz offen gegenüber von "Closer" und spricht damit tausenden Müttern aus der Seele. Doch was tun, wenn die Kinder krank, der Mann außer Haus und einem vor lauter Stress fast der Kopf platzt? Silan kennt eine Abhilfe: "Also, so eine Packung Mon Chéri könnte sicherlich helfen (lacht). Aber im Ernst: So richtig runter, komme ich wirklich erst, wenn die Kinder im Bett sind und friedlich schlummern. Dann muss ich zwar noch Ding erledigen, die tagsüber liegen geblieben sind, aber umso mehr freue ich mich dann, wenn ich den Fernseher anmache und eine Netflix-Serie gucken kann."

Bei so viel Stress hört es sich ja schwer danach an, als sei die Familienplanung im Hause Sahin abgeschlossen. Oder etwa doch nicht? "Naja, ich sage mal so: Auch wenn das Leben als Mama anstrengend ist, würde ich mir nach den beiden Jungs noch ein Mädchen wünschen. Allerdings möchte ich nicht noch mal eine Schwangerschaft durchleben", plaudert Sila aus. Nanu! Zieht die Schauspielerin etwa ein Baby über eine Leihmutterschaft in Erwägung? "Nein, das nicht. Für mich wäre eine Adoption eine tolle Alternative. Aktuell steht das noch nicht zur Debatte, weil meine beiden Jungs noch so klein sind, aber irgendwann wäre das schon ein Traum von mir. Schließlich bin ich als Frau bei uns in Unterzahl. Mit meiner Tochter würde ich dann gerne etwas anderes abseits des Fußballstadions unternehmen. Vielleicht shoppen gehen oder so. Ich hätte wirklich gerne eine kleine", gesteht der "GZSZ"-Star...