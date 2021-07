Sila Sahin: Intime Sex-Beichte!

Promis mussten in der Show wieder zahlreiche Musikfragen beantworten. Bei "A Star is born“ mit Lady Gaga schweifte Gülcan Kamps in Erinnerungen. "Das ist einer der wenigen Filme, wo ich weinen musste, weil der so echt und authentisch gespielt ist. Ich habe auch echt das Gefühl, dass die tatsächlich in der Zeit ein Paar waren. Es ist ja nicht selten der Fall, dass sich Menschen am Arbeitsplatz verlieben", so die Ex-VIVA-Moderatorin. Sila Sahin sagte dazu: "Ich hab mich tatsächlich schon mal am Set verliebt. Das ist nicht immer ein Vorteil, wenn man dann nicht mehr zusammen ist und weiterhin spielen muss. Das kann schon echt böse sein."