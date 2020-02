Sila Sahin: Radikaler Gewichtsverlust! So hat sie so viel abgenommen!

Wow! Was für ein Erfolg! Nach der Geburt ihrer zwei Kinder hat ordentlich abgespeckt! Wie die nämlich nun erklärt, hat sie ganze 12 Kilo an Gewicht verloren!

Sila Sahin arbeitet an ihrer Figur

Erst im Sommer vergangenen Jahres brachte Sila Sahin ihren zweiten Sohn Noah zu Welt und schenkte ihrem erstgeborenen Elija ein kleines Brüderchen. Für Sila definitiv eine aufregende Zeit. Schließlich stellen ihren zwei Söhne ihren Alltag komplett auf den Kopf. Doch wie Sila nun berichtet, nimmt sie sich trotzdem die Zeit, um an ihrem After-Baby-Body zu arbeiten - mit Erfolg! So berichtet sie nun, dass sie nach ihrer letzten Schwangerschaft bereits 12 Kilo abgenommen hat. Doch wie hat die Mami das geschafft?

So hat Sila abgenommen

Wie Sila nun ihrer Community via " " erklärt, arbeite sie aktuell mit Hilfe eines Abnehm-Programms und gesunder Ernährung an ihrem Wunschgewicht. Gegenüber "Promiflash" verkündete die Schauspielerin erst kürzlich: "Ich bin in erster Linie Mensch und mir ist egal, was die anderen sagen oder denken. Aber ich komme wieder in Shape, wartet ab!" Ob Sila noch weiter möchte, wollte die Beauty nicht verraten. Wir können also gespannt sein...

