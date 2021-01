Sila Sahin: Wette verloren! Sie hat jetzt pinke Haare

Unter dem Foto häufen sich mittlerweile die Kommentare von begeisterten Fans:

"Das steht dir so unfassbar gut!"

"Bringt dich noch mehr zum Leuchten."

"Dir steht alles. Sieht super aus!"

Bisher hat Sila nicht verraten, was für eine Wette sie verloren hat. Die neuen Haare scheinen ihr aber sehr gut zu gefallen. In ihrer Instagram-Story postet sie gleich mehrere Videos von ihrem neuen Look und wirkt dabei ziemlich glücklich. Wie lange sie ihrer pinken Mähne wohl treu bleiben wird? Wir dürfen gespannt sein!

Lust, dir die Haare zu färben? Mit diesen 7 einfachen Schritten wird das Ergebnis perfekt: