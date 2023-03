Silva Gonzales & Stefanie Schanzleh: Fake-Trennung? Die Wahrheit ist so traurig

Nein! Silva und Stefanie "faken" nur die Kids, um die Trennung vor über einem Jahr vor ihnen geheim zu halten. "Ich tue alles dafür, dass die Kinder glauben, dass wir zusammen sind. Unsere Kinder haben bis heute nicht das Gefühl oder den Gedanken, wir sind getrennt. Das Wort gibt's gar nicht so. Wenn Papa nicht da ist, ist er arbeiten", verrät Silva in der Promi-Villa. "Berlin Tag & Nacht"-Star Matthias Höhn reagiert verwirrt: "Nee, mein Kind belügen will ich nicht."

Im RTL-Interview verrät Silva weiter: "Wir verstehen uns gut, schon wegen unserer drei Kinder. Aus Distanz entsteht auch wieder Nähe." Steckt hinter der gefakten heilen Familienwelt also mehr? Er sagt: "Das einzige, was ich möchte, ist, dass die Kinder gesund groß werden und wir als Familie funktionieren. Das ist mein großes Ziel, es geht jedoch nicht von heute auf morgen." Die Chancen stehen also gar nicht mal so schlecht, dass Silva und Steffi die Villa händchenhaltend verlassen und Silva bald schon wieder in Hamburg einziehen darf.