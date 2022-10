Silvia Wollny: Bittere Tränen wegen der Trennung!

Loredana will doch in Deutschland bleiben, um ihre Ausbildung bei einer Frauenärztin zu absolvieren. Zwar freut sich Silvia für ihre Tochter, doch die Trennung von ihrem Nesthäkchen bereitet ihr Kopfzerbrechen. "Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, um eine Lösung zu finden. Nur für uns war es ein Traum, ein Jahr am Stück hier zu bleiben", klagt sie in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ihr Leid.