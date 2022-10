Lavinia Wollny & Tim: Süße Überraschung im Urlaub! Damit hat niemand gerechnet

Für Lavinia und Tim geht es in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" in den Türkei-Urlaub mit der restlichen Familie. Was Lavinia zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: Tim will ihr einen romantischen Antrag machen. Doch bis es soweit ist, muss noch einiges organisiert werden. Um die perfekte Location, den Ring und einen passenden Anzug zu finden, holt er sich Unterstützung von der Familie. Am liebsten würde er im roten Outfit auf einem weißen Pferd am Strand angeritten kommen. Geht sein Plan auf? Und wie wird Lavinia auf die süße Überraschung reagieren? All das erfahrt nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

