Silvia Wollny: "Das geht gar nicht! "Knallharte Ansage von der Elffach-Mama

Kürzlich trat Schauspielerin Alicia Silverstone eine Debatte los, als sie verriet, dass ihr elfjähriger Sohn Bear jede Nacht bei ihr im Bett schläft. Für Silvia ein absolutes No-Go! "Für mich ist das Kind verwöhnt. Wenn man dann auch einen Partner hat, will man ja auch miteinander schlafen. Legt man das Kind dann in den Zeitraum vors Bett? Oder wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht! Kinder gehören in ihr eigenes Bett", stellt sie im Interview mit Sender RTL klar. "Wir haben vielleicht mal Kissenschlacht gemacht, aber Nächte habt sie nie in unserem Bett verbracht."

Ihr habt den Überblick verloren? Im Video seht ihr Silvias Enkel auf einen Blick: