Name: Harald Elsenbast

Geburtsdatum: 25. Juni 1960

Sternzeichen: Krebs

Geburtsort: Neustadt an der Weinstraße

Kinder: 2 Kinder

Die dramatische Trennung von ihrem Mann stellte 2012 das Leben der Elffach-Mama gehörig auf den Kopf. Ob die Erziehung ihrer jüngsten Tochter Loredana oder der andauernde Gerichtsstreit mit ihrem Ex, hinter der Powerfrau aus Neuss liegt eine nervenaufreibende Zeit. Doch dank eines ganz besonderen Mannes hat Silvia Wollny ihr Lachen heute endlich wiedergewonnen. Mit ihrem Verlobten Harald Elsenbast schwebt die Blondine im Siebten Himmel. Wer ist der großartige Mann, der Silvia Wollny seit 2014 den Rücken stärkt?

Silvia Wollny & Harald Elsenbast: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Der ausgebildete Forstwirt und Bürokaufmann trat im Februar 2014 in das Leben von Familienmutter Silvia Wollny. Harald Elsenbast stammt ursprünglich aus Neustadt an der Weinstraße, doch schon wenige Monate nach dem Kennenlernen über die Dating-App "Badoo" war der Rheinland-Pfälzer bei Silvia und ihren elf Kindern in Neuss eingezogen. Seither sind die beiden unzertrennlich und basteln bereits fleißig an ihrem ganz persönlichen Traumhaus in Ratheim. Denn nach einem Einbruch in ihre alten vier Wände fühlt sich die Patchwork-Familie in Neuss nicht mehr sicher.

Seit nunmehr fünf Jahren sind Harald Elsenbast und Silvia Wollny ein echtes Traumpaar. Gegenüber RTLzwei verrät der Pfälzer, dass er seine Silvia genauso so liebt wie sie ist. Bei den warmen Worten wird der Elffach-Mutter sicherlich ganz warm ums Herz. Mit ihrer romantischen Verlobung krönen die beiden Turteltauben im November 2018 bei einem Charity-Event ihre anhaltende Liebe. Doch aktuell steht der Hochzeits-Termin noch in den Sternen, denn hinter dem Traumpaar liegen nervenaufreibende Zeiten.

Verliebt, verlobt, verheiratet: Erst 2018 machte Harald Elsenbast seiner Silvia einen Hochzeitsantrag Foto: Getty Images

Harald Elsenbast: Herzinfarkt im Urlaub

Im Oktober 2018 erlitt der 58-Jährige einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt. Und das mitten im wohlverdienten Familienurlaub in der Türkei! Gleich viermal muss Harald Elsenbast reanimiert werden, die Not-OP findet noch in der Türkei statt. Nicht nur Silvia reagiert geschockt, sondern auch bei ihren Kindern liegen die Nerven blank. Als liebender Partner und behütender Ersatz-Papa, ist Harald Elsenbast längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Wollny-Clans geworden. Dabei ist auch der Pfälzer selbst Vater zweier leiblicher Kinder, über die jedoch bislang nichts bekannt ist.

Silvia Wollny und Harald Elsenbast: Zauberhafte Hochzeits-News!

Insbesondere das problematische Verhältnis der Wollny-Töchter zu ihrem leiblichen Vater Dieter Wollny, der seiner Familie 2012 wegen einer anderen Frau den Rücken zukehrte, ließ Harald Elsenbast schnell zu einer Art Vaterfigur avancieren. So teilen Sarafina, Sarah-Jane und Co. in den sozialen Medien nicht nur laufend gemeinsame Selfies mit ihrem Stiefvater, sondern haben auch jede Menge warme Worte für ihn über: „Ich bin dir für so vieles dankbar, aber am meisten dafür, dass du Mama so glücklich machst und dass du mir gezeigt hast, was das Wort ‚Vater‘ überhaupt für eine Bedeutung hat! Denn bevor du zu uns kamst, war es nur ein Wort.“ Spätestens seit Harald Elsenbast im 2019 Silvias Tochter Sarafina zum Traualtar führte, hat er endgültig die Rolle des Ersatzpapas in der XXL-Familie übernommen.

Die Wollnys: Harald Elsenbast braucht ein Spenderherz

Nach einigen Wochen im Rollstuhl, steht Harald Elsenbast mittlerweile wieder auf eigenen Beinen, doch geheilt ist der Verlobte von Silvia Wollny noch lange nicht. Auf Grund seiner schlechten Blutwerte trägt Harald Elsenbast seit eines dramatischen Rückfalls zwischen Weihnachten und Neujahr nun einen Kardio-Defibrillator. Seinen Gesundheitszustand möchte der schwer angeschlagene Verlobte von Silvia Wollny durch Bewegung und gute Ernährung im Lot halten, doch eigentlich benötigt der 59-Jährige dringend ein Spenderherz.

Gegenüber „Bunte“ richtet Silvia Wollny unmissverständliche Worte an die Öffentlichkeit: „Es ist im Endeffekt so, dass er auf ein Spenderherz hofft. Er kann am normalen Leben teilnehmen, nur nicht so wie früher, sondern mit Einschränkungen. Auch äußerlich sieht er gut aus, nur innen drinnen sieht man nicht, was kaputt ist.“ So bleibt der frischgebackenen Familie nur das Bangen um ein Spenderherz für ihren geliebten Harald!

Nach dem Herzinfarkt von Harald Elsenbast, sorgt auch Sarafina für Sorgen. Seht selbst, warum die Wollny Tochter angeschlagen ist: