Silvia Wollny gibt Interview zu Calantha – und gesteht Fehler ein

Und mittendrin: die kleine Cataleya, die sich in einem medialen Familiendrama wiederfindet – mit ungewissem Ende. "Wir versuchen alles so gut es geht von der Kleinen fernzuhalten", betont Silvia. "Aber sie leidet natürlich darunter. Sie steht daneben, wenn die Leute mich beschimpfen, weil sie Calanthas Vorwürfe gehört oder gelesen haben." Eine Lösung dafür fällt Silvia Wollny leider nicht ein!