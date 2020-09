Silvia Wollny: Große Angst um ihre kranke Tochter!

Die Elffach-Mama sorgt sich um die Gesundheit ihrer Tochter. Schließlich erholt die sich immer noch von ihrem schlimmen Zusammenbruch. "Jetzt kommt die Estefania noch an und will den Führerschein mit 17 machen. Ich habe aber direkt gesagt: 'Das geht nicht!'", erklärt Silvia im Gespräch mit ihrem Verlobten Harald. "Die soll erstmal gesund werden. Du weißt doch gar nicht, was mit ihr ist. Meiner Meinung nach ist das für Estefania zu viel. "