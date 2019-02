Reddit this

Silvia Wollny: Herztod! So geht es Harald Elsenbast wirklich

und ihre Kinder hatten es in den vergangenen Wochen alles andere als leicht. Harald Elsenbast erlitt am 25. Oktober einen schweren Herzinfarkt. Sein Gesundheitszustand machte seinen Liebsten große Sorgen. Doch inzwischen konnte er einige Worte an seine Fans richten...

Silvia Wollny: Neues Drama um Harald! Auf Intensivstation verlegt!

Harald Elsenbast: So geht es ihm nach dem Herzinfarkt

Bei sprach der Freund von Silvia Wollny erstmals über die dramatische Zeit. "Wie ihr ja mitbekommen habt, erlitt ich am 25. Oktober einen sehr schweren Herzinfarkt mit Herztod, den ich fast nicht überlebt hätte. Danach war ich ja noch bis letztes Wochenende in verschiedenen Kliniken und Intensivstation. Hätte ich nicht soviele Schutzengel gehabt bzw. die tollste sich selbstaufopfernste Frau, meinen Schatz Silvia, der mir unermüdlich immer und immer wieder Kraft, Liebe, Glaube und Hoffnung gab, hätte ich diese Schlacht vorerst nicht gewonnen", erklärt er auf dem Social-Media-Kanal.

Harald Elsenblast: Liebeserklärung an Silvia Wollny

Harald Elsenbast ist offenbar endlich über den Berg. Doch ohne seine Silva hätte er das alles nicht überstanden. Deswegen gebührt ihr auch der größte Dank. "Ich möchte mich bei meinem Schatz bedanken denn es keine Selbstverständlichkeit sich so aufzuopfern. Es war für uns alle eine verdammt schwere Zeit, die uns aber noch mehr zusammen stehen lässt. DANKE DANKE MEIN LIEBER SCHATZ ICH LIEBE DICH VON GANZEM HERZEN. Natürlich stand die ganze Familie sowie sehr gute Freunde uns in dieser schweren Zeit zu uns, ein dickes liebes Danke", so der -Star weiter.

Emotionale Worte, die sicher selbst die taffe Silvia Wollny mitten ins Herz treffen. Aber am Ende zählt ohnehin nur eins: Dass es Harald endlich besser geht...