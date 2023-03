Silvia Wollny: Hurra, noch ein Enkelkind!

In der letzten Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" verkündeten Silvias Tochter Lavinia und ihr Verlobter Tim Katzenbauer, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. "Ein zweites Kind wollten wir auf jeden Fall, weil wir nicht wollen, dass Hailey ein Einzelkind ist", erzählt Lavinia. "Relativ zeitnah wollten wir es auch, aber erst ein Jahr nach ihrer Geburt. Dass es jetzt so schnell, war eigentlich nicht erwartet. Aber freuen tun wir uns genauso!" Am 23. April soll das Kind voraussichtlich auf die Welt kommen. Der einzige Haken: Lavinia hat eine Risikoschwangerschaft. Eigentlich sollte nach einer Kaiserschnitt-Geburt und einer weiteren Schwangerschaft mindestens ein Jahr liegen, damit sich die Gebärmutter wieder zurückbilden kann.