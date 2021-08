Silvia Wollny: Sensation bahnt sich an! Jetzt lässt sie die Bombe platzen

"Die nächsten Tage habe ich noch eine riesen Überraschung für euch (...) Mal gucken, in welches Format ich jetzt als Nächstes gehe", berichtet Silvia nun ihren Fans via "Instagram" Für ihre Community definitiv eine wahre Sensation! Schließlich haben sie so die Möglichkeit, Silvia wieder öfters im Fernsehen zu bewundern. Und auch für Silvia scheinen ihre Realityshow-Teilnahmen eine gesunde Abwechselung zu sein. Sie kommt deshalb auch aus dem Schwärmen über ihre Zeit bei "Kampf der Realitystars" gar nicht mehr heraus: "Das war besser wie ne Mutter-Kind-Kur! Ich muss euch sagen, mir hat das richtig gutgetan, zu Hause mal rauszukommen!" In welchem TV-Format wir Silvia wohl als nächstes sehen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...