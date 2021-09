Silvia Wollny: Sex-Skandal um Teenie-Tochter Loredana

Immer wieder postet Loredana Fotos von sich in knappen Outfits. Besonders ein Bild, auf dem sie nur eine rosa Bandeau-Top und eine Shorts trägt, sorgt derzeit für Wirbel. Neben zahlreichen Komplimenten sammeln sich auch einige kritische Stimmen unter dem Post. "Niedlich, aber ich wäre doch ein wenig vorsichtiger. Lolita möchtest du doch nicht Loredana, oder? Ihr seid alle so klasse, aber bleibt, wie ihr seid und übertreibt es nicht", sorgt sich beispielsweise ein Fan. Ein anderer warnt: "Sei vorsichtig! Es treiben sich nicht so viele tolle Menschen hier rum."