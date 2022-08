Silvia Wollny: Sie packt über Estefanias Freund aus!

Vor einigen Monaten machte Estefania Wollny ihre neue Liebe offiziell. Seit dem schwebt sie auf Wolke Sieben, schwärmt in den sozialen Netzwerken über ihren Schatz: "My happy place and my big love!"

Die 20-Jährige scheint angekommen. Und Mama Silvia? Die plaudert jetzt aus, was sie von dem Angebeteten ihrer Tochter hält.