Silvia Wollny: "Stich ins Herz!" Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Oh je! So kennen wir Silvia Wollny ja gar nicht! Die Power-Mami überrascht ihre Fans nun mit einer traurigen Beichte!

Arme Silvia! Obwohl die Power-Frau sonst so schnell nichts aus der Bahn wirft, offenbart sie nun einen intimen Einblick in ihr Innerstes...

Silvia Wollny schüttet ihr Herz aus

Via wendet sich Silvia nun mit ein paar besorgniserregenden Zeilen an ihre Follower und erklärt zu einem Schnappschuss: " (...) Also heute vor einem Jahr war ein schöner Tag, an den man sich gerne zurück erinnert. Aber dann gibt es diese Momente, wo man versucht etwas gerade zu rücken und andere geben dir ein Stich ins Herz." Oh je! An wen diese kryptischen Zeilen gerichtet sind, wollte Silvia allerdings nicht verraten! Doch zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung ihrer treuen Community verlassen!

Silvias Fans stehen ihr bei

"Wer gibt Dir ein Stich ins Herz, Silvia? Hört sich ein bisschen traurig an, was Du da schreibst..." ist nur einer der besorgten Fan-Kommentare, der unter Silvias Post zu finden ist. Ob die Power-Mami das Geheimnis wohl noch lüftet, wen sie mit diesen Worten ansprechen möchte? Wir können definitiv gespannt sein...

