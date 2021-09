Silvia Wollny & Harald: Mega-Zoff! Steht die Trennung kurz bevor?

In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" kommt es erneut zum Streit zwischen Silvia und Harald. Als sie seine Lieblingstasse in die Spülmaschine stellt, rastet er komplett aus. "Ich habe schon tausend Mal gesagt, dass meine Tasse nicht in die Spülmaschine kommt. Das verblasst doch alles mit der Zeit", schimpft Harald. Ein Unding für Silvia! Sie keift zurück: "Warum machst du mich so blöd von der Seite an? Seit Tagen hast du mich auf dem Kieker!"

So kann es nicht weitergehen! Silvia sucht das Gespräch mit ihrem Schatz und plötzlich schüttet Harald sein Herz aus. Durch seinen schweren Herzinfarkt hat sich einiges verändert. Der 61-Jährige ist lange nicht mehr so belastbar wie vorher. "Es passiert ja öfters, dass die kleinsten Dinge nicht mehr gehen. Es ist nicht jeder Tag gleich. Ich weiß nicht, wie es mir morgenfrüh oder in vier Stunden geht. Das nervt so mich! Du weißt, wie es vorher war. Wir haben hier geackert am Haus und dann auf einmal geht es nicht mehr. Ich muss erstmal damit fertig werden", erklärt er. "Ich bin genervt von mir selbst, habe mich über jedes kleine Ding ausgelassen und nur rumgemosert."