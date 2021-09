Silvia Wollny: Sie packt über die Trennung von Harald aus

"Die Frage kommt sehr oft. Harald und ich sind zusammen. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, dass wir nicht mehr zusammen sind", berichte Silvia Wollny nun in einer Fragerunde via "Instagram". Ehrliche Worte, die zeigen: An den Trennungsgerüchten ist definitiv nichts dran! Ob Silvia den Spekulation mit dieser Aussagen wohl ein jähes Ende setzten kann? Fakt ist jedenfalls, die Power-Mami ist mit ihrem Harald scheinbar immer noch so glücklich wie am ersten Tag! Bliebt somit eigentlich nur abzuwarten, wann wir die beiden das nächste Mal gemeinsam sehen werden. Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...