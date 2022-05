Simone Ballack: Es wird immer schlimmer

Simone wird heftig kritisiert

In sozialen Netzwerken wird die Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack mit hasserfüllten Worten bombardiert. "Ich verstehe nicht, dass du noch die Kraft hast, dich zu schminken, Schmuck anzuziehen oder zu shoppen", muss sie da lesen. "Wie kannst du nur weiterleben, als ob nichts passiert wäre? Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dir dein Kind das Wichtigste auf der Welt ist …" Es ist der Kommentar zu einem Schnappschuss, der Simone mit einer Freundin in einem Restaurant zeigt. Lächelnd. Das erste Foto dieser Art, seitdem sich ihr Leben von einem Tag auf den anderen so furchtbar verändert hat. "Closer" fragte die Berliner Diplom-Psychologin Konstanze Münstermann, was es bei einer trauernden Mutter anrichten kann, wenn ihre ersten Schritte zurück ins Leben so bösartig aufgenommen werden. "Solche Kommentare tun weh", so die Expertin. "Dieses ,mit Dreck werfen‘ kommt in jeder Lebenssituation vor. Simone Ballack sollte das als Anlass nehmen, um zu sagen, dass sie sich nicht mehr in diesem Zusammenhang definiert."

Und genau das tut sie auch: Sie postete nicht nur den Text samt Namen der Verfasserin, sie machte auch deutlich, dass sie nicht mehr bereit ist, solch ein Verhalten hinzunehmen. Und erschien vergangene Woche in einem leuchtend roten Kleid bei einer Veranstaltung zugunsten der Charity-Initiative brotZeit e.V. in München – und strahlte in die Kamera. Gut so, findet die Psychologin: "Es gibt ganz verschiedene Arten, mit Trauer fertigzuwerden. Manche lässt es ein Leben lang nicht los. Aber man kann Frau Ballack nur gratulieren, dass sie es so weit geschafft hat, sich wieder mit einem Lächeln zu zeigen. Das ist eine Riesenherausforderung."

