Simone Thomalla: Die Sorge um Tochter Sophia frisst sie auf

Obwohl sie nicht wirklich helfen kann – Simone Thomalla ist immer für ihre Tochter da. "Das liegt wohl in der Natur, dass man die Flügel schützend über sein Kind breitet", so die 57-Jährige. Sie ist stolz auf Sophias Tapferkeit. "Sie hat einen besonders starken Willen", weiß die Mutter. Und den braucht Sophia auch, denn die Krankheit ist ein lebenslanger Begleiter. "Ich habe das Glück, dass ich in diesem Land geboren bin, dass ich den besten Professor dafür habe, der mich fast von Geburt an behandelt", erzählt die 33-Jährige. Dass sie damit an die Öffentlichkeit geht, hat einen Grund. Sie will der kleinen Kira aus Russland helfen, die die gleiche Krankheit hat. Der fehlt das Geld für eine OP. Mit Sophias Unterstützung und Spendenaufruf kann nun der Kleinen endlich geholfen werden.